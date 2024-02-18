Медведев предостерег от попыток вернуть Россию к границам 1991 года

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к войне с Западом «с применением всего стратегического арсенала».

Он предупредил, что прямой и необратимый развал нынешней России, в состав которой по Конституции входят Крым и новые регионы, «будет иметь куда более страшные последствия, чем результаты обычной, даже самой затяжной войны».

«Попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут только к одному. К глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства. По Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону. По всем иным красивым историческим местам, давно введенным в полетные цели нашей ядерной триады», – написал Медведев в своем телеграм-канале.

Как отметил политик, россиянам «хватит на это духу», потому что «на карту будет поставлено исчезновение тысячелетней страны», а «принесенные ее народами в течение веков жертвы окажутся напрасными». Медведев призвал Запад не ждать, что народ России проглотит раздел своей страны, а у руководства России дрогнет рука принять тяжелейшие решения.

«Так что лучше пусть возвращают всё, пока не поздно. Или вернем сами с максимальными потерями для врага. Как Авдеевку. Наши воины – герои!», – подытожил политик.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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