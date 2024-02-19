Киев отменил речь Зеленского о восстановлении Украины в Токио

Украина отменила видеовыступление президента Владимира Зеленского на конференции по восстановлению Украины в Токио, сообщили организаторы. По итогам мероприятия Япония планирует передать киевскому режиму 15,8 млрд иен или 106 млн долларов.

«Изначально мы планировали показать видеопослание президента Владимира Зеленского. Однако по причинам, заявленным украинской стороной, трансляция видеопослания была отменена», – приводит сообщение организаторов ТАСС.

Причина отмены не уточняется.

Двусторонняя конференция организована для обсуждения усилий, необходимых для восстановления Украины после завершения конфликта. Планируется, что политики и дипломаты проработают вопросы повестки вместе с представителями 200 компаний Японии и Украины, работающих в аграрной сфере, IT, энергетике. По итогам мероприятия Токио планирует передать Киеву порядка 15,8 млрд иен или 106 млн долларов в виде грантов.

Еврокомиссия увеличила свою оценку средств, необходимых для восстановления Украины – 452,8 млрд евро или 486 млрд долларов. На эти средства Киев за 10 лет должен восстановить поврежденные объекты и заложить основу для климатически устойчивого будущего.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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