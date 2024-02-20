Мадуро обвинил в шпионаже управление ООН по правам человека

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в шпионаже сотрудников управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Каракасе. По мнению главы государства, чиновники от ООН занимались тем, что выгораживали «террористов и путчистов».

МИД Венесуэлы 15 февраля объявил о приостановке работы УВКПЧ и обязал его сотрудников покинуть страну в течение 72 часов. Мадуро подтвердил, что 17 февраля все сотрудники управления выехали из Венесуэлы.

«Это управление превратилось в службу шпионажа и заговорщиков, в юридическую фирму террористов, путчистов и убийц Венесуэлы. Пока управление не начнет уважать законы ООН, независимость и суверенитет Венесуэлы, не исправит ситуацию и не принесет публичных извинений, его сотрудники не вернутся в страну», – приводит слова венесуэльского президента агентство «Прайм».

Мадуро напомнил, что венесуэльские власти фиксировали все нарушения со стороны учреждения и порядка 10 раз сообщали о них в ООН, но руководство организации не приняло никаких мер.

Каракас, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube