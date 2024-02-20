Протесты польских фермеров поставили под вопрос помощь Украине – СМИ

Премьер-министр Польши Дональд Туск активно продвигает выделение помощи Украине, но вряд ли сможет сохранить свою позицию на фоне фермерских протестов. Недовольные украинским экспортом поляки могут лишить его баланса в правительстве по итогам апрельских выборов, пишет Politico.

Туск объявил себя «самым проукраинским политиком в Европе», но не сможет двигаться «напролом» с проукраинской повесткой, поскольку 77% поляков поддерживают протестующих фермеров. На этом фоне имидж Польши как защитницы украинского вопроса «перестал вызывать доверие».

На апрель в Польше запланированы региональные выборы, на которых поддержка аграриев будет иметь решающее значение. «Любой неверный шаг может стоить премьеру» незначительного большинства в альянсе либеральных, левых и фермерских партий.

Польские фермеры 20 февраля в рамках акции протеста заблокировали республиканские и местные автодороги поблизости с КПП у границы с Украиной и в центрах городов. В некоторых районах к фермерам на тракторах присоединились охотники. На пограничном переходе «Медыка-Шегини» участники акций перекрыли железную дорогу.

Профсоюз работников сельского хозяйства Польши «Солидарность» объявил с 20 февраля 30-дневную стачку, в ходе которой будут блокированы все пограничные переходы с Украиной, транспортные узлы с подъездными путями к перевалочным станциям и морским портам.

Варшава, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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