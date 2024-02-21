В Конгрессе США предсказали шатдаун правительства в марте

Республиканцы в палате представителей США ожидают, что в марте работа правительства будет приостановлена из-за неспособности парламентариев договориться о бюджете. Американскому правительству грозит щатдаун, если к 1 марта не примут бюджет или меры по сокращению расходов, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

«За закрытыми дверями республиканцы в палате представителей перешли от осторожного оптимизма к ожиданию приостановки работы правительства. Они предсказывают приостановку работы, даже если она продлится всего несколько дней», – говорится в статье.

Источники отметили, что сделка с демократами будет угрожать посту спикера палаты представителей Майку Джонсону, но если он продолжит сражаться с ними по вопросу бюджета, вопрос не решится в срок, и правительству будет грозить шатдаун.

Ранее Майк Джонсон заявил, что вопрос согласования бюджета важнее других для того, чтобы правительство Штатов продолжило работу. Он отложил законопроект о помощи иностранным государствам, в том числе Украине, отказавшись выносить его на голосование до каникул.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube