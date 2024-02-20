Кеннеди-младший и Сноуден выступили в поддержку Джулиана Ассанжа

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший и бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США, получивший политическое убежище в России, Эдвард Сноуден во вторник, 20 февраля, выступили в защиту ожидающего пожизненного заключения и экстрадиции из Великобритании в США журналиста и основателя сети WikiLeaks Джулиана Ассанжа, – сообщают СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, Кеннеди-младший, в частности, говорит: «Все вы знаете, что Джулиан Ассанж – героический разоблачитель. Он выступал за демократию. Он выступил против государственной слежки. Он выступал против коррупции в правительстве. Он боролся за все наши свободы. И он пошел на огромную жертву. Сейчас он находится в тюрьме, ему грозит пожизненное заключение и экстрадиция в США. Необходимость его помилования не терпит отлагательств. Это не может ждать, пока я стану президентом. Мы должны сделать это сейчас. Пожалуйста подпишите петицию, призывающую президента Байдена немедленно помиловать Джулиана Ассанжа».

В свою очередь, Эдвард Сноуден в своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) разместил запись следующего содержания: «Возмутительная часть многолетнего «суда» Великобритании по приговору Джулиана Ассанжа к смерти в американской темнице заключается в том, что жертвой его «преступления» (журналистики) является государство, а не человек. Это и есть определение политического преступления, которое договор об экстрадиции между США и Великобританией прямо запрещает».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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