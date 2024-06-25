Джулиан Ассанж покинул тюрьму Белмарш

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж покинул британскую тюрьму Белмарш и улетел на остров Сайпан (Северные Марианские острова). Освобождение журналиста стало возможно в рамках сделки, заключенной с властями США.

Ассанж провел в тюрьме 1901 день. Он признал вину по единственному обвинению – заговор с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне, что позволило приговорить его к пяти годам лишения свободы. Таким образом, отбытый срок был учтен, а Ассанж смог покинуть Белмарш.

Однако сделка с США не была официально финализирована. Основатель Wikileaks сможет вернуться на родину в Австралию, но там судебный процесс будет продолжен.

Самолет с Ассанжем на борту совершит техническую остановку в Бангкоке, будет дозаправлен, после чего вылетит на Северные Марианские острова, которые имеют статус неинкорпорированной организованной территории США. Там состоится решающее судебное заседание с его участием.

Напомним, в США Ассанжа обвиняют в преступлениях, связанных с раскрытием конфиденциальных сведений. В общей сложности ему грозит 175 лет тюрьмы.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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