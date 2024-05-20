Суд разрешил Ассанжу обжаловать решение об экстрадиции в США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил разрешение на подачу апелляции на решение об экстрадиции в США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Два судьи Высокого суда Лондона сообщили, что разрешили Ассанжу обжаловать решение об экстрадиции на основании того, что он может подвергнуться дискриминации как гражданин иностранного государства.

Адвокат журналиста Эдвард Фитцджеральд сообщил суду, что не следует доверять заверениям американских прокуроров о том, что Ассанж может рассчитывать на защиту, предусмотренную Первой поправкой к конституции США, которая гарантирует свободу слова. Защитник отметил, что это «явно недостаточная гарантия».

Летом 2022 года британское МВД одобрило экстрадицию основателя WikiLeaks в Штаты. В свою очередь власти Австралии призвали освободить своего гражданина и не выдавать его в США. В апреле 2024 года стало известно, что президент Джозеф Байден рассматривает просьбу Австралии закрыть дело против Ассанжа.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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