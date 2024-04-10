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Среда, 10 апреля 2024, 19:13 мск

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Байден может закрыть дело против Ассанжа

Кадр видео задержания Ассанжа в Лондоне

Президент США Джозеф Байден на брифинге в среду, 10 апреля, заявил, что рассматривает просьбу Австралии закрыть дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о запросе Австралии прекратить преследование Ассанжа, Байден сказал: «Мы рассматриваем его».

Ранее сообщалось, что Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию на решение экстрадировать его в США. В феврале 2024 года парламент Австралии поддержал законопроект с требованием прекратить преследование Джулиана Ассанжа.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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