Послы ЕС согласовали 13-й пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза согласовали положения 13-го пакета антироссийских санкций. Новые ограничения вступят в силу к годовщине начала СВО 24 февраля, следует из сообщения Совета ЕС.

«Послы ЕС только что достигли принципиального согласия по 13-му пакету санкций. Теперь он пройдет процедуру утверждения Советом ЕС и будет формально введен к 24 февраля», – цитирует сообщение ТАСС. Глава европейской демократии Жозепп Боррель заявил, что черные списки дополнятся предприятиями оборонного сектора.

ЕС анонсировал новые пакеты санкций в конце 2023 года. Чиновники объявили, что работа идет сразу над двумя документами: 13-м и 14-м пакетом ограничений. Предварительно, под санкции попадет алюминиевая продукция из России. Также новый пакет санкций ужесточит меры воздействия на третьи страны, которые действуют в обход антироссийских ограничений.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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