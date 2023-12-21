ЕС начал работать над 13-м и 14-м пакетами санкций против РФ

Еврокомиссия работает над новыми антироссийскими санкциями, заявил официальный представитель ЕК Даниэл Шеридан Ферри. В Европейском парламенте подтвердили, что в работе находятся одновременно проекты 13-го и 14-го пакетов ограничений.
На вопрос о дальнейшей работе над антироссийскими ограничениями Ферри ответил утвердительно.
«Мы всегда готовы принять новые санкции против России, хотя никогда заранее не комментируем их возможное содержание», – приводят его слова «Известия».
Евродепутат от Чехии Томаш Здеховски заявил, что готовится не один, а сразу два пакета санкций: 13-й и 14-й. Работа над ними идет так активно, что скоро проекты документов представят для предварительного утверждения.
«Их очень скоро представят странам-членам», – сказал евродепутат.
Евросоюз обнародовал 12-й пакет санкций против России 18 декабря. Австрия пыталась блокировать решение, но документ согласовали, пока канцлера Австрии Карла Нехаммера не было в зале.
МИД РФ пригрозил контрмерами и назвал бесполезными попытки оказать давление на Россию через односторонние ограничения.
Москва, Наталья Рязанова
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