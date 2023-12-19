«Бесполезные попытки…» МИД России объявил об ответных мерах на 12-й санкционный «пакет» Евросоюза

Европейский союз продолжает бесполезные попытки оказать давление на Россию через односторонние ограничительные меры. Об этом говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел РФ в ответ на 12-й санкционный «пакет» ЕС. При этом в МИД РФ сообщили о контрмерах и подчеркнули, что «любые недружественные акции со стороны западных стран будут и впредь включать своевременный и адекватный ответ».

«В ответ на эти недружественные, нелегитимные, подрывающие международно-правовые прерогативы СБ ООН действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства», – отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД России уточнили, что «речь идет о представителях силовых ведомств и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран-членов Евросоюза, ответственных за оказание военной помощи неонацистскому режиму в Киеве (поставки вооружений, военной техники и обмундирования, обучение украинских военнослужащих, сбор средств на нужды ВСУ, предоставление разведданных и услуг связи, обеспечение логистики и пр.), представителях евроструктур, причастных к преследованию российских должностных лиц за «незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий», занимающихся созданием «трибунала» в отношении российского руководства и сбором соответствующих материалов, выступающих за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Украины, поддерживающих введение санкций против нашей страны и пытающихся подорвать отношения России с другими государствами, занимающихся распространением дезинформации о нашей стране».

«Ограничения также распространены на участников Парламентской ассамблеи Совета Европы, проголосовавших 13 октября за резолюцию, которая нацелена на неприкрытое вмешательство во внутренние дела нашей страны и дискредитацию намеченных на 2024 г. выборов Президента России», – заявил МИД РФ.

Накануне совет ЕС утвердил 12-й по счету пакет антироссийских рестрикций. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения – в частности, литиевых аккумуляторов и комплектующих для беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, введен запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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