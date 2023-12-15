Несогласных выводят: Шольц попросил Орбана выпить кофе во время голосования по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти из зала на время голосования по переговорам о принятии Украины в Евросоюз.

Обсуждение о начале переговоров длилось три часа, и венгерский премьер не соглашался на начало процедуры. Шольц решил, что без Орбана главы стран ЕС быстрее придут к общему мнению, а венгерский политик сможет сказать, что не одобрял переговоры, пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников.

«Канцлер Германии предложил премьер-министру Венгрии: «Возможно, вы возьмете кофе и выпьете его за пределами комнаты», – говорится в статье.

Предложение Шольца удивило руководство ЕС, которое и до этого не высоко оценивало навыки переговоров у немецкого канцлера. Никто из участников переговоров не смог сказать, использовался ли когда-то подобный прием на встречах стран ЕС.

Однако принятие решений, пока одного из собеседников нет на месте, не новость для блока. Издание раскрыло подробности новости о том, что Австрия якобы сняла возражения по 12-му пакету антироссийских санкций. Источники признали, что канцлера Австрии Карла Нехаммера не было в зале, когда членам ЕС удалось договориться о новых ограничениях.

Чиновники рассказали, что Нехаммер вышел из зала, чтобы обсудить с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне.

Венгрия заблокировала выделение 50 млрд евро из бюджета ЕС для помощи Украине. Это средства планировалось заложить в трехлетний бюджет.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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