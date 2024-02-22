Литва запретила высадку пассажиров из калининградских поездов

Литва запретила россиянам садиться и сходить с поездов, курсирующих между Калининградом и центральной частью России. Ограничение вступит в силу с 1 марта, пишет портал 15min.

Идущие в Калининград и обратно поезда делают остановки у литовских приграничных пунктов Кяна вблизи границы с Белоруссией и Кирбатай недалеко от российского эксклава. Это технические остановки, и билеты до этих станций не продаются, но там могут высаживаться граждане РФ и других стран, имеющие право проживать на территории ЕС.

С 1 марта на этих остановках запрещено садить в поезд или высаживать граждан РФ. Правительство Литвы допустило исключения, но решение по каждому отдельному случаю будет принимать Государственная пограничная служба Литвы.

В сентябре 2023 года литовская таможня обязала владельцев автомобилей с российскими номерами убрать транспорт из страны в течение полугода. Эта мера обязательна для машин, въехавших в Литву до 11 сентября 2023 года.

Вильнюс, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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