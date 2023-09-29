Литва велела за полгода убрать из страны российские машины

Литовская таможня обязала владельцев автомобилей с российскими номерами убрать транспорт из страны в течение полугода. Эта мера коснется машин, въехавших в Литву до 11 сентября, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов со ссылкой на литовское ведомство.

«Из разъяснений литовской таможни: автомобили вместимостью до 10 мест с регистрацией РФ, въехавшие в Литву до 11 сентября 2023 года, должны покинуть территорию Литвы в течение шести месяцев независимо от гражданства собственника», – говорится в телеграм-канале губернатора.

Запрет на въезд в Литву для подобных машин не касается транзита россиян через территорию страны по упрощенному транзитному документу, если в машине находится автовладелец.

Литва перестала пропускать автомобили с российскими номерами в страну с 11 сентября. Гражданство владельца машины не учитывалось. Аналогичный запрет ввели Латвия, Эстония, Польша, Финляндия.

Таможенные правила для россиян ужесточили после разъяснений Еврокомиссии, что личные вещи, косметика, гаджеты и автомобили россиян могут быть конфискованы на таможне как предметы параллельного импорта в связи с санкциями ЕС.

Калининград, Наталья Рязанова

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