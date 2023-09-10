Россиянам запретили привозить в ЕС свои смартфоны и косметику

Попытки россиян провезти в страны Евросоюза смартфоны и косметику будут расцениваться как запрещенный импорт, разъяснила Еврокомиссия. Под санкции попали и путешествия на собственных автомобилях с российскими номерами, говорится в документе ЕК.

Под запрет попал весь транспорт для перевозки менее 10 человек и прицепы, если они происходят из России или вывозятся из страны в любых целях, в том числе для личного использования. В том же приложении XXI разъяснен запрет на провоз через границу ноутбуков, смартфонов, фотокамер, драгоценностей, изделий из кожи и меха, косметики.

Ранее Финляндия ужесточила правила въезда для россиян, прибывающих в страну для учебы и работы, имеющих собственность на финской территории. Бизнесменам из РФ разрешили посещать финскую территорию, но не бывать на ней транзитом. Владеющие недвижимостью в Финляндии россияне подготовили петицию к финским властям с просьбой смягчить визовые правила.

Брюссель, Наталья Рязанова

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