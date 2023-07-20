СМИ: россияне подадут петицию о смягчении правил въезда в Финляндию

Владеющие недвижимостью в Финляндии россияне подготовили обращение к финским властям о смягчении визовых правил. Петицию уже подписали 750 человек, пишет «Интерфакс».

Россияне подчеркнули, что являются гражданскими лицами и не представляют опасности для безопасности Финляндии, а, напротив, стремятся к миру. В обращении упор сделан на то, что владельцы собственности соблюдают финские законы, а своей покупкой домов показали, что готовы интегрироваться в местное общество. Поэтому просят смягчить для них правила въезда на финскую территорию, которые были недавно ужесточены.

Документ планируется в ближайшее время направить президенту Финляндии Саули Ниинистё. Пока петиция набрала около 750 подписей.

10 июля Хельсинки объявил об ужесточении правил въезда для россиян, прибывающих в страну для учебы и работы, имеющих собственность на финской территории. Для личного визита в Финляндию россиянам теперь потребуются веские причины, даже если они владеют недвижимостью на ее территории.

Москва, Наталья Рязанова

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