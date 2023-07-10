Финляндия ужесточила правила въезда для россиян

Власти Финляндии объявили об ужесточении правил въезда для россиян, прибывающих в страну для учебы и работы, имеющих собственность на финской территории. Сообщение опубликовано на сайте МИД Финляндии.

«Будут ужесточены ограничения для деловых путешественников, владельцев недвижимости и студентов. Новые ограничения вступят в силу 10 июля 2023 года в 00:00 часов и будут действовать до дальнейшего уведомления», – говорится в сообщении.

Деловым путешественникам из России запретили транзитный проезд через финскую территорию. Для личного визита в Финляндию россиянам теперь потребуются веские причины, даже если они владеют недвижимостью на территории северной страны.

Студентам запретили приезжать ради прохождения курсов в народных вузах. Визу одобрят только тем, кто учится для получения степени или участвует в исследованиях в рамках этой программы. Разрешение на въезд смогут получить студенты, участвующие в программе образования по обмену.

Напомним, Финляндия, Чехия, Польша, Латвия, Литва и Эстония закрыли свои границы для российских туристов. Нидерланды, Бельгия, Дания и Словакия отказались оформлять шенгенские визы для граждан РФ, но разрешают россиянам въезжать на свою территорию по шенгену, полученному в других государствах.

Хельсинки, Наталья Рязанова

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