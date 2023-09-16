Польша запретила въезд машин с российскими номерами

Польша вслед за другими странами запретила въезд автомобилей с российскими номерами. Об этом заявил министр внутренних дел Мариуш Каминьский.

По его словам, с 17 сентября вводится запрет въезда в страну зарегистрированных в РФ автомобилей.

Таким образом, все граничащие с Россией страны Евросоюза, запретили въезд авто с российскими номерами.

Литва ввела запрет с 11 сентября, кроме транзитного транспорта, направляющегося в Калининградскую область. 12 сентября ограничения были приняты латвийскими властями. Эстония приняла запретную меру с 13 сентября. Финляндия присоединилась с 16 сентября.

Варшава, Зоя Осколкова

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