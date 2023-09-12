«Европейский идиотизм»: Литва закрыла доступ автомобилей с номерами РФ

Литва прекратила пропускать автомобили с российскими номерами как россиян, так и граждан ЕС, за исключением транзита в Калининград. Как сообщили в таможенном департаменте прибалтийской республики, такой транспорт может быть конфискован.

В ведомстве пояснили, что гражданство водителя значения не имеет. «Машины, зарегистрированные в России, не пропустят через границу. Смотрят не на паспорт гражданина, а на регистрацию машины», – цитируют СМИ сообщение литовской таможни.

Глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила, что пересекающие границу российские автомобили должны быть конфискованы и у граждан РФ, и граждан ЕС, за исключением тех, кто едет транзитом в Калининград.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подтвердил, что транзит российских машин не ограничен, назвав «чиновническим европейским идиотизмом» распоряжение Еврокомиссии по конфискации личных вещей у россиян.

Ранее сообщалось, что таможня Германии заявила о конфискации на границе всех санкционных товаров у россиян, включая косметику, одежду, обувь, смартфоны и автомобили.

В таможнях соседних Латвии, Эстонии и Финляндии отметили, что проблем с проездом россиян не будет.

Вильнюс, Мария Соколова

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