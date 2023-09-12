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Вторник, 12 сентября 2023, 18:29 мск

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Никакого исключения: таможня Германии пояснила правила конфискации личных вещей у россиян

При въезде в Германию россиян ожидает конфискация любых товаров, подпадающих под санкции, – исключений не будет. Об этом говорится в ответе немецкой таможни на запрос гражданина РФ, который приводит РБК.

Отмечается, что запрет налагается на все без исключения товары, список которых дается в приложении XXI к регламенту № 833/2014. В их число входит более 160 позиций, включая смартфоны, предметы косметики и гигиены. «Никакого общего исключения, связанного с личным использованием их въезжающими лицами из России, не предусмотрено. Товары, подлежащие эмбарго, могут быть задержаны, конфискованы или конфискованы для дальнейшей переработки. Проверки на таможенных пунктах, направленные на исполнение эмбарго, проводятся с риск-ориентированным подходом», – подчеркнули в ведомстве, пояснив, что все ограничения связаны с восьмым пакетом санкций против РФ.

Напомним, 10 сентября Еврокомиссия пояснила, что въезд в страны ЕС на автомобилях, зарегистрированных в России, будет расцениваться как запрещенный импорт. Под запрет также попала косметика и предметы личной гигиены, одежда и обувь, смартфоны, фотоаппараты и ряд других вещей.

Ранее власти Финляндии заявили, что не будут следовать разъяснению ЕС и изымать автомобили с российскими номерами при въезде в страну.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Германия

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