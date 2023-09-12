Финляндия не будет конфисковывать личные автомобили россиян при въезде в страну

Финляндия не будет следовать разъяснению ЕС и изымать автомобили с российскими номерами при въезде в страну. Об этом заявила руководитель санкционного отдела МИД Финляндии Пиа Сариваара.

«Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно», – приводит слова руководителясанкционного департамента финская государственная телерадиокомпания YLE.

В конце прошлой неделе в Еврокомиссии заявили, что в рамках санкционных ограничений, введенных против России в 2022 году, россиянам запрещен въезд в страны ЕС на зарегистрированных в РФ автомобилях. Въезд на территорию Евросоюза на машинах с российскими номерами будет трактоваться как запрещенный импорт, как и попытки россиян провезти в страны ЕС личные вещи, вплоть до смартфонов, косметики и туалетной бумаги.

Позднее в Еврокомиссии пояснили, что страны ЕС не должны запрещать россиянам ввозить на территорию сообщества личные вещи, как, например, одежду, даже если такие предметы входят в санкционный список. Речь идет о вещах, которые не являются предметами роскоши.

Еврокомиссия при этом назвала правом стран ЕС вводить для граждан РФ запрет на въезд на территорию Евросоюза на личных автомобилях с российскими номерами.

Хельсинки, Наталья Петрова

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