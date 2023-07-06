Россиянам советуют не ездить в Германию на своих авто из-за риска конфискации

Посольство РФ в Германии рекомендовало россиянам не въезжать на территорию ФРГ на автомобилях с российскими номерами. Существует риск, что транспортные средства могут быть изъяты.
«Посольству стало известно о случаях изъятия сотрудниками германских таможенных органов у российских граждан их автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации, временно ввезенных в ФРГ для использования в личных целях или транзита», – говорится в сообщении на сайте дипмиссии.
При этом пострадавшим россиянам инкриминируется нарушение закона ФРГ «О внешней торговле». Любые аргументы, которые приводят владельцы авто, во внимание не берутся. Более того, граждан России предупреждают о возможности уголовного преследования в связи с нарушением немецкого законодательства.
«До прояснения ситуации (соответствующие шаги Посольством и консульскими представительствами предприняты) убедительно рекомендуем гражданам России воздержаться от ввоза на территорию ФРГ транспортных средств с российскими регистрационными номерами», – подчеркнули дипломаты.
Берлин, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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