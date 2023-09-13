Эстония запретила въезд автомобилей с российскими номерами

Эстония запретила въезд в страну на зарегистрированных в России автомобилях. Мера начала действовать с 10 часов утра 13 сентября. Об этом заявил министр внутренних дел прибалтийской республики Лаури Ляэнеметс.

Таким образом, Эстония выполнила рекомендации Еврокомиссии о применении санкций.

«Мы пришли к выводу, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, что ограничения наиболее эффективны при совместном введении санкций», – отметил глава эстонского МВД.

Латвия запретила въезжать автомобилям с российскими номерами с 18:00 12 сентября. В тот же день стало известно, что аналогичную меру ввела Литва.

Таллин, Наталья Петрова

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