Финляндия запретила российским автомобилям въезжать в страну

Финляндия запретила въезд автомобилей с российскими номерами. Ограничения вступят в силу с 16 сентября. Об этом объявила глава МИД страны Элина Валтонен, передает в пятницу финская телерадиокомпания Yle.

Автомобили с регистрацией РФ, которые уже находятся в Финляндии, обязаны будут выехать из страны в срок до 16 марта 2024 года, уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

Заехать в Финляндию на автомобиле с российскими номерами смогут только граждане ЕС, постоянно проживающие в России, либо члены их семей, а также дипломаты. Ограничение также не распространяется на гуманитарные случаи.

Ранее Еврокомиссия разъяснила, что, согласно введенным против РФ санкциям, ввоз в Евросоюз автомобилей с российской регистрацией запрещен. На этой неделе о введении запрета на въезд авто с номерами России заявили Литва, Латвия и Эстония. А в Хельсинки отмечали, что автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в страну.

Хельсинки, Наталья Петрова

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