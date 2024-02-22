Почти 70% американцев назвали Байдена старым для второго срока

Порядка 67% опрошенных американцев считают президента США Джо Байдена слишком старым для переизбрания на второй срок. Также более 60% респондентов указали, что умственное состояние не позволит действующему президенту продолжить работу в Белом доме.

Около 67% избирателей считают, что президент Байден слишком стар для эффективной работы в течение еще четырех лет. Также 64% опрошенных отметили неудовлетворительное умственное состояние Байдена для переизбрания, 62% так же оценили его физическое здоровье.

В то же время 57% респондентов считают, что экс-президенту Дональду Трампу его возраст не помешает вернуться в Белый дом. Около 60% заявили, что физическое состояние позволит Трампу успешно отработать четыре года на посту президента, а 48% положительно оценили его ментальное здоровье, приводят данные «Известия».

Спецпрокурор США отказался предъявлять Джо Байдену обвинения по делу о неправильном хранении секретных документов с учетом ментальных проблем. На фоне этого заявления генпрокурор Западной Вирджинии призвал отстранить Джо Байдена от управления страной. Прокурор официально призвал вице-президента США Камалу Харрисс использовать законный повод и признать Байдена неспособным управлять страной.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube