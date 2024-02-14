российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 14 февраля 2024, 14:38 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

В США призвали отстранить Байдена от власти

Фото: Белый дом

Генпрокурор Западной Вирджинии Патрик Морриси призвал отстранить президента США Джо Байдена от управления страной. Прокурор заявил, что «глубокий когнитивный спад» Байдена может иметь серьезные последствия для Штатов.

Морриси официально обратился к вице-президенту США Камале Харрисс просьбой признать Байдена неспособным управлять страной и отстранить от должности. Генпрокурор перечислил недавние случаи, когда гражданам приходилось краснеть за своего президента. Среди них упоминание о беседах с ныне покойными политиками, путаница с именами действующих глав государств.

«Слишком долго американцам приходилось наблюдать, как их президент испытывает глубокий когнитивный спад. Его серьезные умственные ошибки имеют такие же серьезные последствия. Я призываю вас воспользоваться полномочиями 4-го раздела 25-й поправки к конституции США и объявить, что президент Байден не может выполнять свои обязанности», – цитирует послание телеканал Fox News.

Бывший врач Белого дома, конгрессмен Ронни Джексон заявил, что умственные способности президента США стали угрозой для национальной безопасности. Замсекретаря Совбеза РФ Михаил Попов предупредил о риске ядерной войны из-за проблем с памятью у президента Байдена. В нынешней сложной обстановке действия и слова Байдена могут «случайно» привести к катастрофе.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках / Метки

В мире, Политика, США,