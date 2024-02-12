Бывший врач Белого дома назвал ум Байдена проблемой для безопасности США

Умственные способности президента США Джо Байдена стали угрозой для национальной безопасности, заявил бывший врач Белого дома, конгрессмен Ронни Джексон. По его мнению, у Байдена серьезные когнитивные проблемы, с которыми нельзя управлять государством.

Работавший врачом президентов Барака Обамы и Дональда Трампа эксперт призвал граждан США сравнить поведение Байдена на посту вице-президента и в кресле хозяина Белого дома. По мнению Джексона, это два разных человека, что говорит о действительно серьезных умственных проблемах у Байдена.

«Это вообще другой человек. У него серьезные проблемы. Он когнитивно непригоден на роль нашего главнокомандующего. Это настоящая проблема национальной безопасности, которая с каждым днем ​​становится только хуже», – сказал конгрессмен в эфире Fox News.

Джексон отметил, что США важно хорошо выглядеть на международной арене, потому что «противники абсолютно не уважают» Штаты. Сниженные способности Байдена плохо влияют не только на авторитет США у конкурентов, но и у союзников.

«Они не боятся нас и наших союзников. Партнеры не доверяют нам и не знают, будут ли Штаты рядом в случае неприятностей», – добавил конгрессмен.

Бывший замсоветника по нацбезопасности в администрации Трампа Макфарланд назвал опасным состояние Джо Байдена.

«Байден – воплощение необратимого упадка. Во-первых, это усиливает утверждение о том, что Америка исчерпала свое лидерство. Во-вторых, иностранные лидеры видят, что сейчас самое время надавить на Вашингтон», – сказал эксперт.

Спецпрокурор Роберт Хур отказался предъявлять обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами главе Белого дома в связи с проблемами с памятью. Американский президент опроверг подобные проблемы, однако в той же речи перепутал должность главы Египта, назвав его президентом Мексики.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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