Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, которого считают вероятным кандидатом на пост генсека НАТО, заявил о неизбежности переговоров Североатлантического блока с Россией.

Политик во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что только Киев может инициировать мирные переговоры с Москвой. В то же время он отметил, что альянсу также придется пойти на переговоры с Россией.

«Но когда это произойдет, нам также придется сесть за стол переговоров с США, внутри НАТО, [и] коллективно с русскими, чтобы обсудить будущие механизмы безопасности», – сказал Рютте, чьи слова приводит Politico.

Подобные заявления могут ставить своей целью подтолкнуть Киев к переговорам с Россией, чтобы «заморозить конфликт и зафиксировать текущие территориальные приобретения в обмен на западные «гарантии безопасности» (те, которые недавно были подписаны Украиной с Францией, Нидерландами и и Великобритания) и путь к членству в ЕС», – отмечает издание.

Европейские дипломаты признают, что мирные переговоры по Украине в прошлом потерпели неудачу, однако альтернатива – увеличение финансовой и военной помощи Запада в 2024 году, «которая позволит Украине нанести решающий удар по России» – встречена с еще большим скептицизмом в европейских посольствах, говорится в публикации.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев меж тем счел «хитрым ходом» призывы ряда западных политиков остановить боевые действия и начать переговоры по Украине.

«Предложения рассчитаны на то, что мы остановим СВО, военные действия происходить не будут, российские земли не будут возвращаться в родное лоно, а они в этот момент получат передышку, сконцентрируются, будут осуществлены поставки разнопланового западного оружия, и после этого они устроят очередное контрнаступление, которое окажется несколько более успешным, чем тот провал, который состоялся в прошлом году», – сказал Медведев в интервью российским СМИ (цитата по ТАСС).

Он считает, что на это также направлены публикации в западной прессе о том, что не стоит грезить о возможном поражении России на Украине.

Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности России к переговорам по урегулированию украинского конфликта.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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