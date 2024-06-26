Марк Рютте утвержден на должность генсека НАТО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте утвержден на пост генерального секретаря Североатлантического альянса. Об этом говорится в заявлении пресс-служба НАТО.

Рютте ранее заявлял, что намерен уйти в отпуск на три месяца, прежде чем приступить к работе на посту генсека НАТО. При этом он покинет пост главы нидерландского кабмина.

После отказа от борьбы за пост главы альянса президента Румынии Клауса Йоханниса Рютте остался единственным кандидатом. Он сумел получить поддержку всех стран-участников НАТО.

Действующий глава альянса Йенс Столтенберг называл Марка Рютте своим вероятным приемником. Генсек заявлял, что нидерландский премьер имеет большой политический опыт и является сильным кандидатом.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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