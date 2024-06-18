Столтенберг назвал своего возможного преемника

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с госсекретарем Энтони Блинкеном в Вашингтоне во вторник, 18 июня, заявил, что новым генсеком альянса, скорее всего, станет и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Столтенберг сказал: «После сегодняшнего заявления Виктора Орбана, очевидно, что в альянсе приблизились к окончательному согласованию нового генсека. Я считаю, что это хорошая новость. Марк Рютте очень сильный кандидат, имеющий большой опыт премьер-министра, близкий друг и коллега. Я уверен, что союзники скоро определят моего преемника, это хорошо как для НАТО, так и для меня».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна готова поддержать кандидатуру Марка Рютте на пост генсека НАТО.

Следует отметить, что ранее сегодня, нидерландская радиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники сообщила, что «новым генеральным секретарем НАТО станет и.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, поскольку президент Румынии Клаус Йоханнис, который является единственным его соперником, в ближайшее время снимет свою кандидатуру».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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