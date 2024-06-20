Премьер Нидерландов стал единственным кандидатом в генсеки НАТО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал единственным кандидатом на пост генсека НАТО. Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил, что выходит из борьбы за пост главы альянса.

Румынские власти объявили, что их президент решил выйти из числа претендентов на должность генсека НАТО. В списке остался один кандидат – Марк Рютте. Он сумел получить поддержку всех стран-участников альянса, включая Румынию, пишет «Интерфакс».

Действующий глава альянса Йенс Столтенберг накануне назвал Марка Рютте своим вероятным приемником. Генсек заявил, что нидерландский премьер имеет большой политический опыт и является сильным кандидатом.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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