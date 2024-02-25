Нуланд: Выделяемые Украине деньги вернутся в экономику США

Основная часть средств, выделенных на помощь Киеву, вернется в экономику США. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью CNN.

«У меня есть твердая уверенность в том, что, когда палата представителей вернется после того, как они побывают в своих округах и выслушают мнение американского народа, мы сделаем то, что делали всегда. Это то, что нам нужно делать. Мы делали это и раньше, – сказала Нуланд. – И, кстати, мы должны помнить, что большая часть этих денег возвращается в экономику США для производства этого оружия, включая хорошо оплачиваемые рабочие места в 40 штатах США».

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен говорил о том, что выделяемые Украине средства тратятся внутри США. В экономике страны было израсходовано 90% от направленных Киеву средств. По словам главы Госдепа, это принесло выгоду местному бизнесу и помогло укрепить оборонно-промышленную базу США.

Вашингтон с осени не может согласовать новое финансирование для Украины. В середине февраля инициативу выделить 95 млрд долларов Украине, Израилю и Тайваню передали в палату представителей после одобрения в Сенате. Большую часть из этой суммы, 60 млрд, предложено потратить на поддержку киевского режима. Документ вызвал споры среди сенаторов, но все же набрал необходимое число голосов. Законопроект о помощи иностранным государствам останется без рассмотрения в палате представителей США до конца февраля. Парламентарии ушли на перерыв до 28 февраля, так и не проведя голосование.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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