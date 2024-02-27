Премьер Франции вслед за Макроном допустил отправку войск на Украину

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за президентом Эммануэлем Макроном тоже не исключил отправку войск на Украину.

Он заявил во вторник в эфире RTL, что Франция «не может ничего исключать в войне», которая происходит «в самом сердце Европы», включая отправку сухопутных войск.

Атталь добавил, что Париж «не сможет смириться» с победой России. По его словам, Франция «продолжит поддерживать украинцев».

Макрон по итогам прошедшей накануне в Париже конференции по Украине заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, однако пока не пришли к консенсусу. «Сегодня нет единого мнения об отправке сухопутных войск в официальной форме. Но в развитии ситуации ничего исключать нельзя. Мы сделаем все необходимое для того, чтобы Россия не могла не выиграть эту войну», – заявил французский президент. Макрон также объявил о создании коалиции по поставкам бомб и ракет средней и большой дальности на Украину.

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо осудил заявление президента Франции о возможной отправке солдат на Украину. По его мнению, такое решение приведет к началу третьей мировой войны. Политик назвал Макрона безумцем и призвал французский парламент, если потребуется, заблокировать возможное решение об отправке войск, передает РИА «Новости».

Резко раскритиковал слова Макрона и лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон. Войну против России он назвал безумием, а нынешнюю «воинственную вербальную эскалацию» счел актом безответственности. Политик заявил, что настало время начать переговоры о мире на Украине.

Париж, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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