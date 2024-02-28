В США признали способность России восстанавливать ОПК вопреки санкциям

Министр сухопутных войск США Кристин Уормут заявила, что Россия способна восстанавливать свой оборонно-промышленный комплекс, несмотря на введенные Западом санкции.

Она назвала сильной стороной российской армии «способность генерировать массу в плане личного состава». «И, считаю, на системном уровне мы видим, что они в состоянии регенерировать свою промышленную базу, невзирая на все санкции», – приводит слова Уормут ТАСС.

При этом министр полагает, что на уровне отдельного солдата или командира ВС России «и близко не столь же проворны и предприимчивы». Уормут усомнилась в способности российских военных брать на себя инициативу, как американские военнослужащие. В этом, считает министр, заключается сила сухопутных войск США.

Начальник штаба сухопутных войск генерал Рэнди Джордж со своей стороны прокомментировал действия российских войск в ходе специальной военной операции на Украине. По его словам, ВС России адаптируются, учатся и вносят необходимые коррективы. Джордж пояснил, что имеет в виду и аспекты СВО, связанные с беспилотниками, радиоэлектронной борьбой и барражирующими боеприпасами. «Никогда не надо недооценивать своего врага, это плохая стартовая позиция», – подчеркнул он.

Напомним, в январе глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что модернизация и расширение производственных мощностей предприятий ОПК позволила в 2023 году в разы нарастить выпуск вооружения и боеприпасов. Министр отметил, что техника и средства поражения своевременно поступают в зону СВО, увеличивая боевые возможности российской армии.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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