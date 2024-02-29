Новая Зеландия ввела новые санкции против России

Новая Зеландия добавила в санкционные списки 61 гражданина и компанию из России в связи с конфликтом на Украине. Ужесточение санкций также коснулось российской нефти и поставок подсанкционных товаров через третьи страны, сообщило новозеландское министерство иностранных дел и торговли.

«Внесены поправки в отношении 45 физических и 16 юридических лиц, оказывающих материальную или стратегическую поддержку России, позволяя уклоняться от санкций или содействуя закупкам и передаче военной техники для использования Россией против Украины», – говорится в сообщении министерства.

Новая Зеландия присоединилась к ценовому потолку на российскую нефть, а также ввела запрет на поставки попавших под ограничения товаров в Россию и Белоруссию через третьи страны.

Веллингтон поддержал санкционное давление в отношении России после начала СВО. В июле 2023 года Новая Зеландия расширила санкционные списки, внеся в них шесть россиян и 17 компаний. Под ограничения попали уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, детский омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова, советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко.

Веллингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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