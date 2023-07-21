Новая Зеландия расширила санкции против России

Министерство международных связей и торговли Новой Зеландии объявило о расширении санкций в отношении России в связи с конфликтом на Украине. В санкционный список внесли еще шесть граждан и 17 компаний из РФ и Беларуси.

«Включены шесть физических и 17 юридических лиц за оказание материальной или стратегической поддержки незаконным действиям России на Украине», – говорится в заявлении на сайте министерства.

Среди прочих под ограничения попали уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, детский омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова, советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко.

Власти Новой Зеландии поддержали санкционное давление, которое оказывают на Россию США и Европа в связи с конфликтом на Украине. В ноябре 2022 года Веллингтон в очередной раз расширил список антироссийских санкций. Под ограничения попали 22 гражданина России и Беларуси за поддержку спецоперации на Украине.

Веллингтон, Наталья Рязанова

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