Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций

Власти Новой Зеландии дополнили список лиц и компаний, в отношении которых действуют экономические ограничения. Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел страны Нанаия Махута.

Очередным пакетом санкций под ограничительные меры попали еще 22 гражданина России и Белоруссии, которые, по мнению Веллингтона, поддерживают спецоперацию на Украине. В частности, в «черный список» попали жена и дети пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, жена и сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также некоторые российские бизнесмены и предприниматели.

Кроме того, санкции ввели в отношении нескольких российских компаний, которые имеют «экономическое или стратегическое значение для России, в нефтегазовом, сталелитейном и транспортном секторах и в сфере производства радиолокационного и электронного оборудования».

Теперь под ограничения со стороны Новой Зеландии подпадают более чем 1,2 тысяч граждан РФ и Белоруссии. Жесткие санкции также свели на нет двустороннюю торговлю между Москвой и Веллингтоном.

Веллингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»