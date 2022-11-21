российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 21 ноября 2022, 16:47 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций

Фото: Pixabay

Власти Новой Зеландии дополнили список лиц и компаний, в отношении которых действуют экономические ограничения. Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел страны Нанаия Махута.

Очередным пакетом санкций под ограничительные меры попали еще 22 гражданина России и Белоруссии, которые, по мнению Веллингтона, поддерживают спецоперацию на Украине. В частности, в «черный список» попали жена и дети пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, жена и сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также некоторые российские бизнесмены и предприниматели.

Кроме того, санкции ввели в отношении нескольких российских компаний, которые имеют «экономическое или стратегическое значение для России, в нефтегазовом, сталелитейном и транспортном секторах и в сфере производства радиолокационного и электронного оборудования».

Теперь под ограничения со стороны Новой Зеландии подпадают более чем 1,2 тысяч граждан РФ и Белоруссии. Жесткие санкции также свели на нет двустороннюю торговлю между Москвой и Веллингтоном.

Веллингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Санкции против России

США угрозами заставляют торговых партнеров России вводить санкции / «Законов больше нет»: США попытаются за счет России компенсировать потери от коллапса киевского режима / Politico: Евросоюз заблокирует российские активы на 68 млрд евро / Суд отказал в жалобе на сквотеров, захвативших дом россиянина в Амстердаме / Пандемия и санкции ухудшили уровень активного долголетия россиян / Россия ввела санкции против 52 политиков Ирландии / «Санкционная война»: правительство РФ разрешило японской компании остаться в «Сахалине-1» / Европарламент проголосует по резолюции о признании России страной-террористом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Экономика, Санкции против России,