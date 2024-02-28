Приднестровье попросит помощи у России из-за давления Молдавии

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) обратятся за помощью к России из-за давления Молдавии, которая фактически устроила республике экономическую блокаду. Такое решение было принято участниками съезда депутатов всех уровней, который сегодня прошел в Тирасполе.

«Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной Думы Российской Федерации с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе», – сказано в тексте резолюции (цитата по ТАСС).

В заявлении съезда указывается, что Молдавия «фактически развязала экономическую войну против Приднестровья, намеренно создавая предпосылки для многомиллионного дефицита бюджета». Напомним, с 1 января 2024 года Молдавия ввела таможенные пошлины на импорт из непризнанной республики. Кроме того, как заявили депутаты, Кишинев «стремится разрушить систему здравоохранения Приднестровья, блокируя поставки лекарств и медоборудования».

«Молдова приняла закон о сепаратизме, создав предпосылки для уголовного преследования буквально каждого гражданина Приднестровья. Приднестровцы подвергаются дискриминации и произволу при пересечении границы РМ», – говорится документе.

Тирасполь обвинил Кишинев в намеренном блокировании переговоров и уклонении от политического диалога на уровне высшего руководства сторон. «Кишинев отказался от исполнения почти всех ранее достигнутых соглашений с Приднестровьем», – сказано в заявлении.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме 14 февраля заявил, что Россия продолжит делать все возможное, чтобы возобновить процесс политического урегулирования по Приднестровью в формате «5+2» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). «У нас там все-таки 200 тысяч граждан проживает, и, конечно же, мы их судьбой озабочены и не позволим, чтобы они стали жертвами очередной западной авантюры», – подчеркнул Лавров.

Как отметил министр, страны Запада пытаются решить проблему приднестровского урегулирования без участия Москвы. «Мы будем делать все, чтобы эту тенденцию переломить, возобновить политический процесс», – подчеркнул он.

Тирасполь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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