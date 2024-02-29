Палаты Конгресса США заключили сделку, чтобы избежать шатдауна

Лидеры обеих палат Конгресса США договорились по некоторым законопроектам об ассигнованиях, чтобы федеральному правительству не пришлось останавливать работу в марте, передает CNN.

Сенаторы Чак Шумер и Митч Макконнелл, спикер палаты представителей Майк Джонсон и лидер демократического меньшинства в нижней палате Хаким Джеффрис выпустили совместное заявление. Они объявили, что пришли к соглашению по шести законопроектам, которые будут приняты единым пакетом до 8 марта.

«Чтобы дать комитетам по ассигнованиям достаточно времени для выполнения этой сделки, и палата представителей, и сенат проголосуют на этой неделе», – говорится в заявлении.

В середине февраля спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отказался выносить на голосование законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню под предлогом того, что парламентариям нужно сосредоточиться на предотвращении шатдауна правительства. Приостановка работы грозила кабмину уже в марте, если политики не достигнут согласия по основным положениям бюджета.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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