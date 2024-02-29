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Четверг, 29 февраля 2024, 10:46 мск

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Переговоры Байдена с лидерами Конгресса по помощи Киеву провалились

Фото: pixabay.com

Спикер палаты представителей Майк Джонсон не согласился, что поддержка иностранных государства важнее укрепления границы США. Остальные лидеры Конгресса признали особую важность поддержки Украины на встрече с президентом США Джо Байденом, пишет The Hill.

Лидеры Конгресса согласились с доводами Байдена, что без американской поддержки киевский режим обречен на скорое поражение в конфликте с Россией. Джонсон подтвердил, что остался в одиночестве в своем упорстве, что вопросы безопасности Штатов важнее отправки помощи на Украину.

«Это точно, я был один против всех остальных. Катастрофа, с которой мы столкнулись, сам президент Байден спланировал и сотворил, и я снова сказал ему, что он должен ее разрешить», – приводит издание слова спикера.

Лидерам Конгресса удалось прийти к соглашению по частичному финансированию правительства, чтобы ему не пришлось останавливать работу. Договоренность не включает в себя выделение средств на вопросы миграционной политики и помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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