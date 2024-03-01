Шольц рассказал, почему не хочет передавать Киеву ракеты Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, почему Берлин воздерживается от поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus. По его словам, эти ракеты могут быть использованы для нанесения ударов вглубь территории России.

«У Taurus дальнобойность 500 километров, и если ее неверно применить, то она может поразить цель где-нибудь в Москве», – заявил Шольц на встрече со сторонниками в Дрездене (цитата по РИА «Новости»).

Как отметил канцлер ФРГ, в целях контроля за применением ракет Taurus на Украину следовало бы отправить немецких военнослужащих, но этот вариант, по его словам, исключен. Шольц подчеркнул, что не будет посылать солдат бундесвера на Украину. «Германия не будет участвовать в войне», – сказал он, добавив, что в Берлине не хотят эскалации конфликта – войны между Россией и НАТО.

Ранее канцлер Германии признал, что британские и французские военнослужащие помогают Украине наводить на цели крылатые ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow и Scalp. В Великобритании обвинили Шольца в «вопиющем злоупотреблении разведданными».

Берлин, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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