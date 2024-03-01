Япония расширила антироссийские санкции

Власти Японии расширили санкционные списки в связи с конфликтом на Украине. Новые ограничения введены в отношении 12 граждан и 36 организаций из России, сообщила пресс-служба МИД Японии.

Токио ужесточил санкции в отношении нетехнических российских алмазов, запретив ввоз даже обработанных третьими странами камней. Запрещен экспорт в РФ товаров, которые могут «способствовать укреплению российского промышленного потенциала».

Попавшим под ограничения компаниям японские власти заморозят активы и финансовые операции, гражданам также запретят денежные переводы и расчеты. В черные списки включили, в том числе, «Авиадвигатель», концерн «Калашников», «Алмаз-Антей», «Нева электроника», «Уралвагонзавод», «Аэроскан», Объединенная судостроительная корпорация, НПО «Аврора», КБ «Новатор», ФГУП «Атомфлот», АО «ГТЛК».

Под ограничения попали детский омбудсмены в Калужской области Ирина Агеева, в Ростовской области Ирина Черкасов и в Чеченской Республике Мансур Солтаев, председатель правительства Чечни Муслим Хучиев. Также санкции введены в отношении бизнесмена Артема Усса, гендиректора ГТЛК Евгения Дитриха, директора «Артек» Константина Федоренко, начальнику штаба регионального отделения «Юнармии» в Севастополе Владимира Коваленко, командира специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замида Чалаева.

Новые ограничения вступают в силу с 31 марта.

22 февраля Япония ужесточила санкции в отношении России, расширив списки запрещенных к экспорту товаров.

Токио, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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