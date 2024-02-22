Япония ужесточила санкции против России

Япония запретила вывозить в Россию новые виды станков после анализа использованного на Украине вооружения ВС РФ. Черный список расширен на пять категорий товаров и теперь включает 50 наименований, следует из данных министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

Японские специалисты изучили сводки по конфликту на Украине и определили несколько деталей, использованных в российском оружии. Токио решил запретить экспорт в Россию товаров, которые могут использоваться для производства этих деталей или применяться при сборке вооружений.

«Эти товары включают в себя электронные детали для интегральных схем и транзисторов, рации и камеры, оборудование и станки для их разработки и производства, и подпадают под действие мер по запрету экспорта в Россию», – цитирует сообщение министерства агентство «Прайм».

В конце января Япония заявила, что не отказалась от намерения подписать мирный договор с Россией, но продолжит придерживаться политики антироссийских санкций.

Токио, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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