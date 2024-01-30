Япония намерена заключить мир с Россией, но продолжит политику санкций

Токио хотел бы заключить мирный договор с Москвой, но будет продолжать придерживаться политики антироссийских санкций. Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.

«В отношениях России и Японии сложилась тяжелая ситуация, однако Япония по-прежнему твердо привержена курсу, направленному на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», – отметил Кисида на пленарном заседании нижней палаты парламента.

В то же время Токио намерен продолжать активно продвигать санкции против России и поддерживать Украину.

Осенью прошлого года в Министерстве иностранных дел заявили, что Россия не видит возможности для заключения мирного договора с Японией. Японское правительство придерживается откровенно враждебного курса по отношению к РФ.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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