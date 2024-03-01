США блокировали заявление СБ ООН с осуждением убийства ЦАХАЛ голодных палестинцев

США заблокировали принятие заявления Совбеза ООН по инциденту в секторе Газа, в результате которого погибли 112 человек и ранены 760. Документ содержал «критические высказывания в адрес Израиля», которые не понравились Штатам, передает агентство «Анадолу».

«США помешали СБ ООН принять заявление с осуждением израильского обстрела собравшихся за гумпомощью палестинцев. Проект резолюции, содержащий критические высказывания в адрес Израиля, не получил одобрения со стороны США», – говорится в публикации.

После блокировки США по итогам закрытого заседания Совбез не сделал никаких заявлений.

Авторы проекта резолюции отметили угрозу острого продовольственного кризиса, который затронет все 2,2 млн человек населения сектора Газа. Документ призывал принять срочные меры, чтобы не допустить голода: открыть КПП для грузовиков с помощью, снять блокировку водоснабжения, вернуть мирным гражданам доступ к основным услуг и гуманитарной помощи.

Турция назвала случившееся очередным преступлением Израиля против человечности. Колумбия призвала объявить торговую блокаду Израилю в связи с трагедией.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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