Британские власти пытаются убедить ФРГ передать киевскому режиму дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Министры и чиновники в частном порядке предлагали заменить своими Storm Shadow боеприпасы, которые Берлин отдаст Киеву, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Правительство Великобритании в частном порядке призвало Германию предоставить ракеты дальнего действия Taurus властям в Киеве», – говорится в публикации.

Британцы готовы отдать Берлину свой аналоги немецких крылатых ракет – Storm Shadow, чтобы заботы о собственной обороне не мешали поставкам вооружений Киеву. Это только одно из компромиссных решений, которые Великобритания пытается протолкнуть в ФРГ.

Первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев заявил, что ВСУ нельзя доверять ракеты Taurus. По его мнению, неадекватные приспешники киевского режима могут «шмальнуть» даже туда, куда запретят западные кураторы, сказал чиновник РИА Новости.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил, что не одобрит отправку ракет Taurus на Украину, поскольку дальнобойные боеприпасы могут при неверном применении порази цель в Москве. Немецкие военные могли бы проконтролировать применение ракет, но «Германия не будет участвовать в войне» и не станет отправлять на Украину войска.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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