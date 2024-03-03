Десятилетие Русской весны: глава ДНР объяснил, почему Одесса и Харьков остались под контролем киевского режима

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин раскрыл некоторые подробности событий 10-летней давности, которые получили название «Русской весны». «Меня часто спрашивают, почему в Донбассе получилось оказать сопротивление незаконному киевскому режиму, а в Харькове, Одессе, других городах Новороссии – нет. Одна из причин кроется в событиях 3 марта 2014 года», – сообщил руководитель ДНР.

«В этот день состоялась сессия областного совета, от которой люди ждали осуждения факта государственного переворота в Киеве, принятия исторических решений – как в Крыму. Но местные элиты, ставленники олигархата, на это не пошли, трусливо сбежав из региона», – рассказал Пушилин в своем телеграм-канале.

По его словам, активисты, которые собрались под тогда еще областной госадминистрацией, сейчас – Домом Правительства, не дождавшись судьбоносных решений, взяли штурмом здание. «Это было первое активное действие движения сопротивления. Стало очевидно, что надеяться не на кого, нужно брать власть в свои руки», – подчеркнул глава ДНР.

Пушилин также напомнил, что первое занятие административного здания продлилось недолго. «Обманом, сообщением о якобы минировании, активистов из него выманили. Этот штурм не увенчался успехом, но мы начали приобретать опыт, понимание, что только от нас, жителей региона, зависит его судьба», – пояснил он.

«В первые мартовские дни я впервые выступил на митинге. Помню внутренний подъем, энтузиазм людей, порыв, самоорганизацию – движущие силы происходящих процессов. Русская весна в Донбассе начала набирать обороты...» – отметил Пушилин.

Донецк, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube