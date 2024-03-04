Правнук Сталина предложил распустить ООН

Правнук Иосифа Сталина художник Селим Бенсаад написал письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в котором предложил распустить ООН. Об этом пишет портал News.ru.

В преддверии дня смерти советского лидера Бенсаад предложил созвать специальное заседание ООН, чтобы решить дальнейшую судьбу данной организации, а также поставить вопрос о целесообразности участия в ней страны правопреемника СССР, страны победителя фашизма – России.

По словам Бенсаада, ООН доказала свою несостоятельность в решении вопросов о недопущении геноцида наций и отдельных народов. Он привел в пример конфликты на Донбассе и в секторе Газа.

Кроме того, пресс-атташе художника Вадим Горжанкин отметил, что необходимо перенести штаб-квартиру ООН. В качестве альтернативы Нью-Йорку он предложил Москву или Ялту, указав на то, что дипломаты используют визовый режим для давления и лишают российских представителей возможности участвовать в заседаниях организации.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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