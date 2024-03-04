ЕС готовится принять директиву об ограничении поставок российского СПГ

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила о намерении Еврокомиссии приступить к ограничению поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз уже в апреле. Такое заявление она сделала по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне министров энергетики. Это станет возможным после введения в действие директивы о поэтапном запрете поставок российского СПГ, пояснила еврокомиссар.



«Мы рассчитываем, что Европарламент проведет окончательное голосование по этой директиве на пленарной сессии в Страсбурге в апреле и это позволит нашим странам принять меры [против российского СПГ], не прибегая к санкциям», – приводит слова Симсон ТАСС.

Еврокомиссар при этом напомнила, что, согласно плану Еврокомиссии RePowerEU, страны ЕС обязаны «полностью отказаться от российского газа к 2027 году».

Надо отметить, что после отказа большинства государств Евросоюза от закупок российского трубопроводного газа в 2022 году, за которые им пришлось бы платить в рублях, страны ЕС резко увеличили закупки российского СПГ.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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